ЖКХ

Несанкционированную свалку ликвидировали в псковской деревне Писковичи

Работники филиала ООО «Экопром» ликвидировали несанкционированную свалку в деревне Писковичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора.

Фото здесь и далее: филиал ООО «Экопром»

«Хотелось бы, чтобы история длинною более года подошла к концу. Сегодня 2 автомобиля филиала ООО "Экопром" (а именно ломовоз и огромный контейнеровоз) прибыли на контейнерную площадку к 8.30, где их уже ждал директор филиала Александр Киселев. Объемов свалки не передают даже фотографии. Буквально за 30 минут водитель ломовова Григорий Алексеев загрузил кузов в 37 кубов контейнеровоза, после чего приступил к загрузке своего автомобиля. В сумме объем первого вывоза с данной территории составил 67 кубов. При этом визуально свалка не уменьшилась даже на 50%», - рассказали в пресс-службе регионального оператора.

Пока происходила уборка этого участка, по примерным подсчетам, на площадку заехало около 130-150 машин. Водители выбрасывали ТКО только в контейнеры. «Сколько при этом машин приезжают сюда за день, выбрасывают не только в контейнер, но и на саму свалку, страшно предположить», - заметили в филиале ООО «Экопром».

Местные жители рассказали сотрудникам регионального оператора, что мусор на свалку везут со всего района и ближайших деревень. «Вот! Сами посмотрите. Мешки с опилками только что вытащили, а лесопилки у нас тут нет. Значит, кто-то привез и выкинул»,- предположил проходивший мимо мужчина.

«Подобную свалку мы убираем здесь уже второй раз! Не так просто убрать такие объемы мусора, ведь для этого требуется специальная техника. Но есть контейнерная площадка, куда все можно культурно сложить и правильно вывезти. Также нами будет подниматься вопрос о присоединении к этой площадке деревень Загорицы и Муровицы, так как там мест накопления ТКО нет и все везется сюда. При положительном исходе мы сможем выставить сюда дополнительные контейнеры и предотвратим перенакопление имеющихся. Обращаясь к населению, прошу вас относится чище к нашей области и к своему району, чтобы подобных гор мусора здесь не было», - сказал директор псковского «Экопрома» Александр Киселев.

На данный момент свалка полностью ликвидирована, в близлежащих территория прибрана от разлетавшегося мусора. Работа заняла весь рабочий день, а с места теперь уже бывшей свалки вывезли 200 кубометров мусора, для этого ломовозу пришлось сделать шесть рейсов.