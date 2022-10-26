ЖКХ

Стоимость строительства экотехнопарка в Псковской области оценивается в 4 млрд рублей

Стоимость строительства экотехнопарка в Псковской области пока оценивается в порядка 4 млрд рублей, но она может быть снижена после прохождения экспертизы. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Строительство экотехнопарка планируется осуществлять в рамках концессионного соглашения с привлечением федеральной субсидии. В адрес правительства Псковской области 20 мая 2022 года от «Псковэкостроя» поступила частная концессионная инициатива с проектом концессионного соглашения по строительству парка. Комитет издал приказ от 17 июня о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях в отношении строительства. В соответствии с пунктом 4.8 статьи 37 федерального закона от 21 июля 2005 No 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» предложение ООО «Псковэкострой» было размещено на официальном сайте. Иные предложения от потенциальных инвесторов отсутствовали», - пояснил Сергей Грахов.

Он сообщил, что заключить соглашение планируется либо сегодня, либо завтра, и заметил, что стоимость строительства может измениться.

«Стоимость строительства пока оценивается в порядка 4 млрд рублей, но она может быть снижена после прохождения экспертизы. Сумма большая и для региона неподъемная. Планируется получить из федерального бюджета субсидию в размере более 90% от всей стоимости», – объяснил он.

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Точную стоимость работ по созданию экотехнопарка определят после прохождения государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости. Вопрос финансирования планируют решить после получения сметной документации в следующем году совместно с Российским экологическим обществом. Строительство объекта планируется завершить в 2024 году, добавил Сергей Грахов.