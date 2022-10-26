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Сергей Грахов: В ноябре мы ожидаем положительное заключение по проекту экотехнопарка в Псковской области

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 октября рассказал о подготовке к строительству экотехнопарка в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Во взаимодействии с ППК «Российский экологический оператор» планируется создание объекта обработки, утилизации и размещения ТКО, сказал он. В 2021 году с ООО «ИПЭиГ» был заключен государственный контракт на 25 млн рублей на проектирование экотехнопарка, который обеспечит сортировку всего объема отходов Псковской области: 250 тыс. тонн отходов в год, утилизацию 50% отходов (компостирование - 16,47%, альтернативное топливо RDF - 20,76%, отбор ВМР - 17,03% и их захоронение (не более 50%). «Вся техника, которая будет заходить на территорию объекта, будет подлежать мойке - загрязнения не будет», - продолжил он.

В рамках контракта уже проведены все инженерные изыскания.

Для строительства объекта выбран земельный участок площадью 172 га в урочище Халево сельского поселения «Новоуситовская волость» Палкинского района, который ранее принадлежал Минобороны России. Минобороны России в августе 2020 года передала его в собственность Псковской области, так как участок наиболее всего подходит по требуемым параметрам: наличие транспортной инфраструктуры, удаленность от населенных пунктов, отсутствие санитарного ограничения, рассказал Сергей Грахов.

2021 году правительство Псковской области из областного бюджета выделило денежные средства на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта. Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области провел электронный конкурс, в котором приняли участие 6 организаций, и по итогам заключил с ООО «ИПЭиГ» государственный контракт от 30 ноября 2021 года.

«ИПЭиГ» провело работу по выявлению экологических и иных ограничений на всей площади земельного участка (172 га), по итогам которой была определена территория площадью 35,9509 га. На данной территории отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения и их охранные зоны, зеленые насаждения общего пользования, лесопарковые зоны, леса населенных пунктов, особоохраняемые участки лесов, земли лесного фонда, в том числе защитные леса, мелиорируемые земли, мелиоративные каналы и системы, подземные и поверхностные источники питьевого водоснабжения.

Комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области был сформирован земельный участок и поставлен на кадастровый учет, сообщил Сергей Грахов.

Согласно акту приема-передачи объектов недвижимого имущества от 11 ноября 2020 года комитет по управлению государственным имуществом Псковской области принял земельный участок в собственность Псковской области. В настоящее время земельный участок передан в безвозмездное пользование комитету.

Сергей Грахов рассказал, что было проведено общественное обсуждение проектной документации на строительство объекта в целях учета мнения населения. По его словам, он сам выезжал и встречался с активными гражданами, депутатами, администрацией. Заверил, что возражений не было, были конструктивные вопросы, на которые дал ответы, и люди все поняли. В ходе общественных обсуждений поступило единственное предложение: «Проведите честную и независимую экспертизу по ОВОС». Жалоб, возражений не было, уточнил он.

общественного обсуждения подготовленная проектная документация ООО «ИПЭиГ» направлена 4 августа 2022 года на прохождение государственной экологической экспертизы в Центральный аппарат Росприроднадзора и 8 августа 2022 года на государственную экспертизу инженерных изысканий, в том числе достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Планируемый срок получения положительных заключений - ноябрь 2022 года.