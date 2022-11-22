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ЖКХ

Если не греют батареи: как добиться тепла в квартире

22.11.2022 16:39|ПсковКомментариев: 0

В Псков неожиданно пришла зима со всеми вытекающими. Столбики термометров поползли вниз, улицы замело снегом. Горожане укутались в пледы и потянулись за обогревателями, а управляющие компании приготовились получать жалобы.

Какой должна быть температура в квартире, и что делать при несоблюдении норматива? Куда обращаться, если от батарей веет холодом? Ответы на эти и другие вопросы читайте в материале Псковской Ленты Новостей.

 

Начало не задалось

В этом году отопительный сезон начался немного раньше обычного в связи с погодными условиями. Уже в начале сентября среднесуточная температура в течение 5 дней не превышала +8 градусов.

После запуска котельных посыпались традиционные жалобы на холодные батареи в некоторых квартирах. Большая часть из них была связана с несвоевременным развоздушиванием, либо пуско-наладочными работами.

«За весь месяц три дня были тёплые батареи и по сей день во всей квартире ледяные. Наше домоуправление на звонки и просьбу не реагирует. Я с дочкой не вылезаю с больничного, и спим под двумя одеялами», - написала горожанка на сайте губернатора в октябре.

На жалобу отреагировал глава Пскова Борис Елкин. Он пояснил, что непродолжительные сбои с температурным режимом воды в системе отопления произошли из-за того, что «Псковские тепловые сети» проводили наладочные работы.

Фото ПТС

Не сразу поступило тепло и в дом на Рижском проспекте, 31. «В доме холодно - просто ужас! Жить в таких условиях просто невозможно. И это сейчас, когда температура на улице в основном положительная, а что делать, когда начнутся заморозки?» - сетовали жильцы.

В «Псковских теплосетях» тогда пояснили, что проблемы возникли внутри дома, их должна решать управляющая компания. «У них там находится слесарь, который занимается развоздушиванием. На предложение помощи ответили отказом. На вопрос, есть ли проблемы на вводе или с самим теплоносителем, ответили, что нет», – уточнили в пресс-службе.

Не задалось начало отопительного сезона и на улице Максима Горького, 51. «Батареи холодные, УК никак не реагирует, ссылается на «Теплосети». «Теплосети» утверждают, что у них все подключено, все показатели температуры подаваемого тепла на вводе дома соответствуют нормам, и никаких заявок от УК не поступало, хотя обращений от жителей нашего дома множество», - рассказала жительница.

В управляющей организации «Лифтмонтажсервис» заявили, что работы по развоздушиванию общедомовой системы отопления выполнялись ежедневно, но они не давали результатов. Оказалось, что на теплотрассе есть большая утечка, и ПТС пришлось отключать дом от тепла, чтобы заменить трубу.

Неделю мёрзли дети

С аналогичными проблемами сталкиваются жители районов. В этом году большое количество обращений поступило из Великих Лук. Даже спустя два месяца после начала отопительного сезона люди жалуются на холод в квартирах.

По состоянию на 7 ноября в одном из жилых помещений на улице Щорса, 9/3 было некомфортно, и это с учетом утепленного балкона, установленных двойных стеклопакетов и закрытых дверях и форточках. По словам горожанки, управляющая компания замерила температуру, и приборы показали около 24 градусов тепла. «Это на их совести. Мать грелась под одеялом. При этом соседи по площадке в 3-комнатных квартирах ходили в майках», - возмутилась заявитель и сообщила, что такая ситуация продолжается около 20 лет.

В Плюсском районе жители многоквартирного дома в Заплюсье пожаловались на еле тёплые батареи и отсутствие горячей воды. Кроме того, недавно в поселке появилось объявление о том, что ввиду долгов населения за потребленную теплоэнергию предприятие не сможет гарантировать качественное оказание услуг теплоснабжения. Автор сообщения на сайте главы региона подчеркнула, что пенсионеры, живущие в поселке, регулярно оплачивают коммунальные услуги. При этом именно они больше всего страдают из-за неплательщиков.

В ответ на обращение администрация Плюсского района заверила, что в связи с понижением температуры на улице ресурсоснабжающая организация подключила второй котел. Кроме того, по данным местных властей, при необходимости представители управляющей компании и теплоснабжающей организации выходят на место и выясняют причину некачественного предоставления услуги отопления. «По результатам обследования производится перерасчет платы за отопление или проводятся ремонтные работы системы теплоснабжения», - заявили в администрации района.

А в деревне Заполье Стругокрасненского района в начале ноября столкнулись с проблемой отопления в детском саду. Там целую неделю мёрзли дети. «В группе 17 градусов вместе с обогревателем! Как родители могут выйти на работу, если ребёнка нужно забирать в любой момент», - негодовали жители.

Заместитель главы администрации района Наталья Стрижак сообщила, что на котельной № 12 «Заполье» в период с 7 по 11 ноября ремонтировали котловое оборудование. И только после завершения работ температура в здании детского сада стала соответствовать нормативам.

Время утечек

Для всех теплоснабжающих организаций холодное время года — это сезон утечек и других непредвиденных обстоятельств. В Пскове сотрудники ПТС работают буквально в режиме 24/7.

К примеру, в середине октября устраняли серьёзную утечку на сетях теплоснабжения на парковке у гипермаркета «Империал». Под отключение могли бы попасть несколько десятков жилых домов, но этого удалось избежать.

А в начале ноября обнаружили утечку на улице Калинина у дома №12. Для проведения работ пришлось отключить теплотрассу, а также раскопать дорогу.

19 ноября на одной из котельных — второй по мощности в городе - произошел инцидент, который грозил оставить без тепла и горячего водоснабжения половину города. Специалисты предприятия оперативно нашли место утечки, но для проведения необходимых работ пришлось отключить шесть многоквартирных жилых домов. «Это была своего рода жертва, которую мы были вынуждены заплатить за запуск половины нашего города. Понятно, что для тех, кто полдня находился без горячей воды и отопления – это так себе утешение, но факт остаётся фактом. Уже в четыре часа утра котельная №1 была запущена, начался плавный подъём температуры теплоносителя», - рассказали в «Псковских тепловых сетях».

А у дома №24 на улице Труда приступили к масштабной перекладке сетей отопления и горячего водоснабжения. Сейчас специалисты занимаются земляными работами и завозом всех необходимых составляющих. Об отключении потребителей в связи с проведением работ пока речи не идёт.

В ПТС неоднократно говорили о том, что компания устраняет утечки по мере их обнаружения и проводит плановые ремонты во избежание внештатных ситуаций. А на случай серьезных метеорологических испытаний предприятие готово задействовать резервные мощности, которые позволят поддерживать комфортную погоду в квартирах.

В компании уточнили, что вся проделанная работа может быть одномоментно перечёркнута управляющими компаниями. Именно они отвечают за развоздушивание внутридомовых сетей после ремонтных работ. «Мы напоминаем жителям, если отопление не вернется в ваши квартиры, не спешите ругать наше предприятие, обратитесь в свою управляющую компанию, так как внутридомовые сети обслуживает именно управляющая организация», - призвали псковичей.

Ответственные за комфорт

Директор ООО УО «Пароменское» Елена Исправникова подтвердила, что жильцы, которым холодно дома, в первую очередь должны обратиться в управляющую организацию. По нормативам, во время отопительного сезона температура в квартирах не должна быть ниже 18 градусов тепла, а в торцевых — на пару градусов выше. В подъездах допускается минимально +16 градусов.

Если возникли подозрения, что эти правила не соблюдаются, нужно позвонить в УК, чтобы специалисты провели замеры температуры. При выявлении несоответствия санитарным нормам и требованиям ГОСТ будет составлен акт. Елена Исправникова уточнила, что после этого управляющая компания проверит теплоузел, и в случае необходимости обратится в ПТС для решения вопроса. В частности, может потребоваться увеличение температуры подачи теплоносителя.

По словам директора УО «Пароменское», с наступлением морозов от жильцов посыпались жалобы на некомфортную температуру. «Это было до минувших выходных. На улице было холодно, ветер, мороз. Сейчас параметры повышены, у нас таких жалоб нет, все хорошо», - заявила она.

А в начале отопительного сезона, некоторые люди, наоборот, жалуются на жару. «Отопление по нормативу пускают в холодный период, но если на улице внезапно будет +12, в квартире станет жарко. В основной массе домов, где не стоят электронные узлы, ничего не сделаешь. Коли уже растопили котельную, останавливать и потом запускать её снова нереально», - добавила руководитель УО.

Директор ООО «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков согласился, что граждане больше всего обращаются именно перед включением отопления или сразу после его запуска. «Каждый год такое. Когда подходим к низким температурам на улице, люди сначала жалуются, что им холодно. А потом, когда отопление включается, начинают расстраиваться, что оплачивают отопление излишне, потому что в квартирах становится очень тепло», - пояснил он. Дмитрий Гусаков заметил, что у каждого человека своя комфортная температура: одним хорошо, когда дома 18 градусов, а кому-то нужны 24.

Он обратил внимание, что управляющая компания обязана предоставить комфортные условия для проживания. Поэтому, если температура в помещении не удовлетворяет жильца, он вправе обратиться в УК. В случае выявления несоответствия нормативам специалисты начнут искать причины. Их может быть несколько, в том числе речь идет о неправильной регулировке дома и перекосах. «В одном и том же доме по каким-то стоякам теплоноситель может проходить лучше, где-то хуже. Это может быть из-за регулировок или из-за того, что трубы забиты. Бывает в результате таких обследований выявляется несанкционированные подключения. Также может быть несоответствие подачи теплоносителя со стороны тепловых сетей. Надо выявить сначала причину, поставить диагноз, а потом его лечить», - подытожил Дмитрий Гусаков.

Словом, если в вашей квартире прохладно, и изо рта того и гляди начнёт вырываться пар, в первую очередь нужно звонить в управляющую компанию. Или в ТСЖ — при выборе такого способа управления домом. Специалисты обязаны принять меры. Если этого не произошло, или проблема касается образовательного учреждения, стоит обратиться в вышестоящие инстанции. Например, поискать помощи в администрации муниципального образования, жилищной инспекции или прокуратуре. При наличии доказательств нарушения предоставления услуг можно добиться перерасчета размера платы за отопление.

Ульяна Ловыгина

Теги: #отопительный сезон #отопление #тепловые сети #теплоснабжение #тепло
Источник: Псковская Лента Новостей
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