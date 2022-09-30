Интерактив: Отопление не для всех

Ольга Фёдорова о народной программе «Единой России» и «Разговорах о важном»

Псковский «Экопром» приступил к осенней уборке острова имени Залита

Дорожные работы по нацпроекту в Псковской области выполнили на 62%

Видеосюжет ПЛН-ТВ об отправке мобилизованных в Пскове посмотрели более 105 тысяч раз