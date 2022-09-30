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Интерактив: Отопление не для всех

05.10.2022 16:58|ПсковКомментариев: 0

Не хочу никого повергнуть в шок, все-таки на дворе уже октябрь! Но в доме на Рижском проспекте, 31 в Пскове до сих пор холодные батареи! Многие радовались, что отопительный сезон в городе начался в этом году довольно рано, но точно не про нас!

В доме холодно - просто ужас! Жить в таких условиях просто невозможно. И это сейчас, когда температура на улице в основном положительная, а что делать, когда начнутся заморозки? 

Обиднее всего, что нашу управляющую компанию такой вопрос не сильно беспокоит. Жаловались уже несколько раз. Да и не только в этом году, ведь проблемы с теплом в нашем доме возникают постоянно. Мне уже все равно, кто и как решит эту проблему, просто скажите, когда, наконец, в нашем доме появится отопление?!

Евгения

По данной жалобе Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием в пресс-службу муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».

«По показаниям нашей системы, теплоноситель поступает в полном объёме, ремонтных работ не проводилось, не планировалось. Отключений нет и не было. Связались с управляющей организацией, выяснилось, что есть проблемы внутри дома. Какие конкретно? Нам не сообщили. У них там находится слесарь, который занимается развоздушиванием. На предложение помощи ответили отказом. На вопрос, есть ли проблемы на вводе или с самим теплоносителем, ответили, что нет», – уточнили в пресс-службе.

В «Псковских тепловых сетях» жителям порекомендовали обратиться в управляющую компанию, чтобы к ним в квартиру адресно направили специалиста.

Теги: #отопление #птс
Источник: Псковская Лента Новостей
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