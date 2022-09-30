Интерактив: Отопление не для всех

* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Не хочу никого повергнуть в шок, все-таки на дворе уже октябрь! Но в доме на Рижском проспекте, 31 в Пскове до сих пор холодные батареи! Многие радовались, что отопительный сезон в городе начался в этом году довольно рано, но точно не про нас!
В доме холодно - просто ужас! Жить в таких условиях просто невозможно. И это сейчас, когда температура на улице в основном положительная, а что делать, когда начнутся заморозки?
Обиднее всего, что нашу управляющую компанию такой вопрос не сильно беспокоит. Жаловались уже несколько раз. Да и не только в этом году, ведь проблемы с теплом в нашем доме возникают постоянно. Мне уже все равно, кто и как решит эту проблему, просто скажите, когда, наконец, в нашем доме появится отопление?!
Евгения
По данной жалобе Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием в пресс-службу муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».
«По показаниям нашей системы, теплоноситель поступает в полном объёме, ремонтных работ не проводилось, не планировалось. Отключений нет и не было. Связались с управляющей организацией, выяснилось, что есть проблемы внутри дома. Какие конкретно? Нам не сообщили. У них там находится слесарь, который занимается развоздушиванием. На предложение помощи ответили отказом. На вопрос, есть ли проблемы на вводе или с самим теплоносителем, ответили, что нет», – уточнили в пресс-службе.
В «Псковских тепловых сетях» жителям порекомендовали обратиться в управляющую компанию, чтобы к ним в квартиру адресно направили специалиста.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Отопление не для всех
Не хочу никого повергнуть в шок, все-таки на дворе уже октябрь! Но в доме на Рижском проспекте, 31 в Пскове до сих пор холодные батареи! Многие радовались, что отопительный сезон в городе начался в этом году довольно рано, но точно не про нас!
В доме холодно - просто ужас! Жить в таких условиях просто невозможно. И это сейчас, когда температура на улице в основном положительная, а что делать, когда начнутся заморозки?
Обиднее всего, что нашу управляющую компанию такой вопрос не сильно беспокоит. Жаловались уже несколько раз. Да и не только в этом году, ведь проблемы с теплом в нашем доме возникают постоянно. Мне уже все равно, кто и как решит эту проблему, просто скажите, когда, наконец, в нашем доме появится отопление?!
Евгения
По данной жалобе Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием в пресс-службу муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».
«По показаниям нашей системы, теплоноситель поступает в полном объёме, ремонтных работ не проводилось, не планировалось. Отключений нет и не было. Связались с управляющей организацией, выяснилось, что есть проблемы внутри дома. Какие конкретно? Нам не сообщили. У них там находится слесарь, который занимается развоздушиванием. На предложение помощи ответили отказом. На вопрос, есть ли проблемы на вводе или с самим теплоносителем, ответили, что нет», – уточнили в пресс-службе.
В «Псковских тепловых сетях» жителям порекомендовали обратиться в управляющую компанию, чтобы к ним в квартиру адресно направили специалиста.