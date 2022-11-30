ЖКХ

Проблемы при подготовке к отопительному сезону обсудили в Новоржевском районе

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян и депутат регионального парламента Андрей Михайлов обсудили проблемы при подготовке к отопительному сезону в Новоржевском районе.

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Вместе с коллегой по округу №9 Андреем Михайловым по приглашению председателя Собрания депутатов Новоржевского района Любови Трифоновой приняли участие в работе третьей сессии муниципального парламента, - рассказал Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». - Жаркие споры вызвал вопрос о переводе в этом сезоне здания в деревне Жадрицы, где расположены библиотека, Дом культуры, администрация сельского поселения и ФАП, на электроотопление. Местная котельная закрыта, четыре кочегара лишились работы, взамен (как подтвердили на сессии представители администрации района «в целях экономии бюджетных средств») в видавшем виды здании без утепленной кровли, со старыми окнами и дверями установлены 26 конвекторов. Приборы круглосуточно работают от электросети. В результате, по заявлению местных жителей, в сети резко упало напряжение: в часы пиковой нагрузки людям элементарно не удовлетворить бытовых потребностей: если электричество не отключается, то напряжения не хватает на работу приборов. Сейчас энергетики пытаются технически стабилизировать напряжение».

При этом каждое учреждение, расположенное в здании, меняло проводку для установки конвекторов самостоятельно, продолжил вице-спикер регионального парламента, общей схемы отопления, проекта для перевода здания на электроотопление и заключения Госпожнадзора нет. «Отсутствует и задокументированное распоряжение ответственных лиц администрации о переводе здания на новый способ отопления ("по устному распоряжению главы района"). Хороший вопрос: в случае пожара кто понесет за это ответственность? Всеобщее возмущение вызывает факт того, что в местном ФАПе, по свидетельству членов рабочей группы из депутатского корпуса, выезжавших на место, температура в помещении равна +14 градусов. На прямой вопрос главе района: "Как можно оказывать медуслуги населению при такой температуре?" был получен ответ: "ФАП – это государственная собственность". К слову, про экономию: за ноябрь электропотребление здания в Жадрицах – 10​ 000 кВт… Аналогичная ситуация в деревне Макарово», - рассказал Армен Мнацаканян.

«Попытки депутатского корпуса призвать администрацию района к здравому смыслу, позаботиться о людях и, в конце концов, грамотно рассчитать экономику вопроса, закончилось вынесением решения Собрания депутатов о том, что подготовка к отопительному сезону в конкретных населенных пунктах "должным образом не организована"», - отметил парламентарий.

Армен Мнацаканян добавил, что уже связался с прокурором района. «Он не присутствовал на сессии по причине отпуска. Рассчитываю, что контрольно-надзорное ведомство обратит самое пристальное внимание на эту нездоровую ситуацию», - резюмировал он.