ЖКХ

Эксперт назвала причину взрывов бытового газа в домах россиян

Плохая подготовка коммуникаций к зиме - причина взрывов газа в жилых домах России. Такое мнение высказала главный эксперт по ЖКХ Народного фронта Светлана Калинина.

По словам специалиста, под угрозой находятся дома, которые плохо подготовили к холодному времени года, в том числе их отопительные системы. «Сегодня мало кто проверяет готовность домов к отопительному сезону. Документы, которые передают управляющие компании, просто подписываются в кабинетах глав муниципальных образований», — заявила Калинина «Российской газете». В итоге жильцы для обогрева используют газовые конфорки.

Эксперт также уточнила, что ситуацию усугубил мораторий на проверки. Калинина подчеркнула, что вводить подобные меры в сферах, которые касаются безопасности людей, недопустимо.