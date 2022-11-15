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ЖКХ

Эксперт назвала причину взрывов бытового газа в домах россиян

06.12.2022 21:05|ПсковКомментариев: 0

Плохая подготовка коммуникаций к зиме - причина взрывов газа в жилых домах России. Такое мнение высказала главный эксперт по ЖКХ Народного фронта Светлана Калинина.

По словам специалиста, под угрозой находятся дома, которые плохо подготовили к холодному времени года, в том числе их отопительные системы. «Сегодня мало кто проверяет готовность домов к отопительному сезону. Документы, которые передают управляющие компании, просто подписываются в кабинетах глав муниципальных образований», — заявила Калинина «Российской газете». В итоге жильцы для обогрева используют газовые конфорки.

Эксперт также уточнила, что ситуацию усугубил мораторий на проверки. Калинина подчеркнула, что вводить подобные меры в сферах, которые касаются безопасности людей, недопустимо.

Теги: #газ
Источник: Псковская Лента Новостей
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