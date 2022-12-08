ЖКХ

Сергей Грахов об обращении с ТКО: Страх наказания работает не так эффективно, как совесть

Страх наказания в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами работает не так эффективно, как совесть. Такое мнение председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов выразил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

«Это моё личное мнение: обращение с ТКО - это та сфера, где страх наказания меньше работает, чем совесть. Именно в этом посыл экологической реформы, чтобы мы любили и ценили то место, где мы живём, чтобы нам было не наплевать», - сказал Сергей Грахов.

Он отметил, что такой позиции придерживается губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По словам Сергея Грахова, в голове людей нужно воспитывать мнение, что место, в котором они живут, - самое лучшее на Земле.

По мнению главы профильного комитета, прививать ответственное отношение к окружающей среде и любовь к своему родному населённому пункту помогают, в частности, субботники.