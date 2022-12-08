Сергей Грахов об обращении с ТКО: Страх наказания работает не так эффективно, как совесть

Страх наказания в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами работает не так эффективно, как совесть. Такое мнение председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов выразил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».
Он отметил, что такой позиции придерживается губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По словам Сергея Грахова, в голове людей нужно воспитывать мнение, что место, в котором они живут, - самое лучшее на Земле.
По мнению главы профильного комитета, прививать ответственное отношение к окружающей среде и любовь к своему родному населённому пункту помогают, в частности, субботники.