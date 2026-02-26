 
Игорь Шатурный: Конкурсные управляющие банкротящихся предприятий ЖКХ издеваются над нашими главами

Конкурсные управляющие затягивают процесс банкротства предприятий в сфере ЖКХ и «издеваются» над главами муниципальных округов Псковской области, заявил заместитель губернатора Игорь Шатурный, отвечающий в правительстве за сферы ЖКХ и строительства, на 52-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Игоря Шатурного, практически все конкурсные управляющие не живут в Псковской области. Они «издеваются над нашими главами и ведут себя очень отвратительно», заявил вице-губернатор.

«Сегодня с ними очень сложно совладать. Мы находим возможности и рычаги для ускорения всех процессов, но банкротство длится не год, не два и даже не пять, а семь и более лет. И они это делают специально. Я готов это доказать, они затягивают все вопросы по банкротству», - подчеркнул Игорь Шатурный.  

Вице-губернатор считает, что такая ситуация становится возможной из-за несовершенства законодательства в этой сфере. В связи с чем Игорь Шатурный предложил областному Собранию выйти с законодательной инициативой об ограничении периода банкротства предприятий ЖКХ тремя годами.

«Уважаемые коллеги, частные предприятия приходили все с нуля, они с квалифицированными сотрудниками утверждали тариф и эксплуатировали коммунальное хозяйство. Муниципальные предприятия тянут это бремя долгов очень и очень долго. Бояться банкротства очень тяжело, но со своей стороны я хотел бы предложить вам согласовать с губернатором и совместно выйти с инициативой изменений в закон о банкротстве. Чтобы на предприятиях, которые оказывают услуги коммунального хозяйства, именно конкурсный управляющий вел конкурсное управление максимум три года», - сказал Игорь Шатурный.  

Также он призвал решать все вопросы совместными усилиями. 

Ранее сообщалось, что в стадии банкротства находятся 19 муниципальных предприятий из 35 ресурсоснабжающих организаций Псковской области.

