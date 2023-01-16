ЖКХ

В Госдуме отреагировали на идею о трате маткапитала на оплату услуг ЖКХ

Оплата услуг ЖКХ не является целью, на которую следует тратить материнский капитал, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ. Депутат отметила, что увеличение тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года отразилось на динамике расходов граждан, оно ударит в первую очередь по малообеспеченным слоям населения, сообщает «Лента.ру».

«Сегодня еще рассматривается вопрос о том, чтобы предоставить многодетным семьям возможность приобрести машину на средства материнского семейного капитала, и я бы согласилась с таким решением, но что касается ЖКХ, на мой взгляд, это такие бытовые нужды, на которые не следует тратить средства материнского семейного капитала, все же у семьи должно остаться какое-то благо», — высказалась Бессараб.

Парламентарий обратила внимание, что в 95% случаев российские семьи принимают решение приобрести или построить жилье на средства маткапитала, и их возможности постоянно расширяются. «В начале можно было только участие в долевом строительстве предусмотреть на эти средства, теперь можно приобрести на вторичном рынке, реконструировать имеющееся домик, например, или построить жилой дом на дачном садовом участке», — перечислила депутат.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением разрешить использовать маткапитал для оплаты услуг ЖКХ.