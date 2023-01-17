ЖКХ

«Начинает хандрить»: сотрудники ПТС рассказали о состоянии крупнейшей котельной Пскова

Состояние котельной №9 СВПУ города Пскова вызывает беспокойство специалистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: МП «Псковские тепловые сети»

«Мы особо акцентировали внимание именно на этой котельной. Причин здесь масса: самая большая, самая старая котельная нашего города и так далее. Но в последние месяцы наша "старушка" стала приковывать всё больше и больше взглядов не только наших читателей, но и региональных СМИ и властей. Это внимание абсолютно обосновано. "Старушка" начинает хандрить, всё чаще наблюдаются сбои в её работе, а это не может не сказываться на общей работе нашего предприятия. В настоящее время удаётся избегать крупных отключений, оперативный персонал справляется со всеми вызовами, но сколько так может продолжаться, никто не знает», – отметили в ПТС,

Корреспонденты ВГТРК «Псков» оценили работу котельной и рассказали об этом в специальном сюжете.

О том, как предприятие готовится к модернизации этой котельной, рассказал директор предприятия Игорь Максимов.

«Мы не сидим, сложа руки, ещё в прошлом году была подготовлена и размещена конкурсная документация на разработку проекта реконструкции котельной. Работа это огромная, фундаментальная и предельно открытая. Не из разряда – "приложить подорожник" и подмазать штукатуркой тут и там. Речь идёт о демонтаже трёх котлоагрегатов, каждый из которых размером с пятиэтажный дом», – пояснили на предприятии.

Но даже здесь ПТС ко всему подходит основательно. Готовый проект пройдёт согласование во всех структурных подразделениях предприятия, которые дадут ему своё заключение. После последующей корректировки, вся документация будет отправлена на государственную экспертизу. Не цена контракта, как это принято у многих, а непосредственно техническая документация. После этого уже будет произведена калькуляция всех затрат и проект будет иметь законченный вид.

«Наше предприятие не готово закапывать деньги в песок, на кону стоит промышленная безопасность самого большого и мощного инженерного сооружения нашей области – это без малого 60% жителей города Пскова, которые рискуют остаться без тепла и горячей воды. Ставки слишком высоки», – добавили в пресс-службе.

Благодаря поддержке властей нашего города и региона предприятие уверено в реализации этого проекта.