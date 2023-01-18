ЖКХ

«В фокусе»: Единая квитанция на оплату ЖКУ - за и против

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему возможности внедрения в России единых платежных документов за ЖКУ. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Власти обсуждают введение единой платежки за ЖКУ с использованием показаний квартирных и общедомовых счетчиков. Граждане не всегда понимают, за что они платят по существующим сейчас квитанциям. Например, в некоторых платежках указывают только сумму расходов на общедомовые нужды без подробной разбивки, причем в них не отображаются показания общедомовых приборов учета. Авторами идеи выступают Минстрой с Минцифры и другими ведомствами. Для реализации инициативы предлагается переход на электронные платежки в ГИС ЖКХ. Предполагается, что это позволит повысить качество и доступность информации о начислениях и платежах потребителей за коммунальные услуги, снизит расходы на оплату услуг печати и доставки бумажных квитанций, а также повысит собираемость платежей за ЖКХ.

С одной стороны, такая инициатива, безусловно, правильная и полезная для граждан. Когда платежных документов много, можно что-то потерять. Единая квитанция решит эту проблему.

Однако, кто будет ее формировать? Куда человек будет обращаться, если не согласится с начисленной суммой? По идее, единый платежный документ должен содержать не только информацию обо всех жилищно-коммунальных услугах, предоставляемых гражданину, включая их стоимость, объем и тарифы, по которым произведен расчет, но и контактные данные, по которым он может задать вопрос про начисления.

Повысит ли единая платежка прозрачность платежей, в том числе за общедомовые нужды? Удобна ли жильцам такая форма? Устроит ли ресурсоснабжающие организации и управляйки ситуация, при которой квитанции будут формировать не они, а ГИС ЖКХ? Как это скажется на расчетах с потребителями? Об этом в программе «В фокусе».

На платежную дисциплину никак не повлияет единая квитанция за ЖКУ, считает директор управляющей компании «Микрорайон №2+» Дмитрий Гусаков. Также у него возник вопрос: как ГИС ЖКХ будет формировать квитанции с технической точки зрения и насколько оперативно?

«Я думаю, на платежную дисциплину это никаким образом не повлияет. На нее в большей степени влияют сами уровни платежей, доходы наших граждан, и понятность того, что написано в квитанции. У нас до сих пор многие люди не понимают, что означают те или иные обозначения, которые в квитанциях написаны. В предыдущие времена там было несколько позиций: горячая вода, холодная вода, электроэнергия. Люди понимали, за что они платили. Сейчас это достаточно сложные аббревиатуры. До сих пор приходят бабушки и дедушки, которые спрашивают: "А за что это мы платим?" Идея, может быть, и неплоха, чтобы это было единообразно, но насколько это будет делаться качественно и технически исполнимо? Формирование квитанции (как бы она ни называлась) должно опираться и исходить на какие-то расчеты. Где они будут брать эти расчеты? Насколько оперативно и информативно будут туда предоставляться?»

Эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов поддерживает инициативу введения единой квитанции, потому что это удобно для потребителей. Он объяснил, чем уже полезен ГИС ЖКХ. Однако есть нюанс - потребителям придется научиться пользоваться этим порталом.

«Лично я к этому отношусь крайне положительно и всегда выступал сторонником единой квитанции. Никто не мог разобраться в этой куче бумажек, которые к нам приходят. Отдельно за воду, отдельно за другое, это все теряется, долги растут, потом их искать, вспоминая, где там, что. Я сторонник данной инициативы. С технической точки зрения, как это эффективно и правильно делать? Здесь много дискуссий, раньше в обкоме был единый расчетный центр. Мы были близки, чтобы ввести единую квитанцию на территории Пскова, на территории области. ГИС ЖКХ, электронные квитанции – это современно, почему бы и нет. Опять же, это вызовет временные сложности у тех, кто немного далек от этой системы. Лично я ей пользуюсь давно и считаю, что ничего сложного и плохого в этом нет. Личный кабинет зарегистрировал через Госуслуги, все начисления там, это удобно, не надо ничего ждать. В любой момент можно посмотреть, скачать, проверить, написать обращение и заявление для того, чтобы организация дала разъяснение по начислению. Для кого-то это будет в новинку, надо будет научиться. Я не вижу в этом проблемы».

Инициатива пока что вызывает только вопросы, утверждает директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. Кто будет формировать квитанции и работать с потребителями? Это процесс, который должен быть хорошо отлажен.

«Все последние три дня про эту инициативу говорят. Что это такое? В чем она заключается? Я так нигде не прочитал и не увидел вразумительных комментариев. О чем это? Кто будет тогда начислять квитанцию? Работа с потребителем - это целый процесс. Желательно процесс очеловеченный. Почему? Потому что за каждой фамилией стоит квартира, квартиросъемщик, и стоят разные проблемы. Вплоть до того: много начислили или мало, отсутствовал человек в квартире, уехав в командировку, и не отсутствовал, была нормальная температура в квартире или не было. Это процесс. Предложили оцифровать выставление квитанций – давайте. А кто будет с конкретным Ивановым, с бабой Машей общаться? ГИС ЖКХ?»

По мнению депутата Псковской городской Думы, заместителя председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Марины Борисенковой, инициатива неплохая, но есть несколько групп граждан, которые не смогут пользоваться электронными квитанциями.

«У меня возникает уже сейчас несколько вопросов. Идея вроде как хорошая, но есть некоторые сомнения, особенно за те категории, которые не сильно владеют электронными гаджетами. Наши пожилые граждане, люди с инвалидностью не все могут, люди, которые имеют ментальные нарушения. Каким образом они будут все это оплачивать? Счетчики, которые находятся внутри квартиры, кто эти показания и как будут передавать? Это тоже очень важный вопрос».

Руководитель Центра председателей многоквартирных домов Пскова Нина Каштанова согласна с мнением Марины Борисенковой в том, что есть пенсионеры, которые не пользуются интернетом и привыкли оплачивать квитанции за ЖКУ на почте.

«Это удобно жильцам, но не пожилым людям. У многих в доме кнопочные телефоны. Как они будут электронные квитанции отслеживать? Мы в центр собирались, многие председатели советов домов имеют кнопочные телефоны, и не смогли зарегистрироваться через Госуслуги. Это надо опробовать из расчета на пожилых. Те, кто не владеет компьютером или современным телефоном, смогут они справиться с этим? Конечно, молодым, продвинутым – это удобно. У меня сын в Москве оплачивает, они все в электронике, им так удобно. У меня в доме, например, многие ходят на почту и оплачивают квитанции».

На взгляд депутата Госдумы, первого заместителя руководителя фракции ЛДПР, партийного куратора Псковской области Сергея Леонова, нужно переходить на единую квитанцию, потому что такой способ оплаты ЖКУ уже существует и доказал свою эффективность и удобство. Он добавил: обязательно должна быть альтернатива в виде бумажных платежек для тех, кто не пользуется электронными услугами.

«Я позитивно оцениваю такую инициативу. Необходимо переходить на единые квитанции. Кстати, некоторые управляющие организации вводят единую квитанцию, и это очень удобно для жильцов, для потребителей коммунальных услуг. Это уже существует. Здесь единственный какой может быть недостаток с учетом того, что она в электронном виде предоставляется: не у всех есть возможность с ней ознакомиться, оплатить ее в электронном виде. У тех, кто активно пользуется электронными средствами связи, интернетом, электронной почтой, различными мессенджерами, проблем никаких. Но, к сожалению, не все пенсионеры, но многие не пользуются такими гаджетами, и им очень сложно оплачивать. Здесь будут вопросы. Нужна альтернатива. чтобы не только в электронном виде квитанции предоставлять, но и в печатном. Ничего сложного нет, проблем никаких с этим нет. И если такая единая квитанция будет приходить, то по ней оплачивать будет гораздо удобнее».

Вопрос о введении единой квитанции за ЖКУ обсуждается уже много лет, рассказал депутат Псковской городской Думы, директор муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин. Однако на данный момент нельзя объективно оценить пользу или вред от данной меры без конкретных нормативных документов.

«Вопрос единого платежного документа уже давно массируется, если мне не изменяет память - около 10 лет. Я к этому отношусь достаточно скептически, потому что есть очень много вопросов, которые пока не получили ответа. Пока я не вижу нормативной документации, то очень сложно сейчас концептуально понять: это будет положительное или отрицательное для всех решение».

Потребители, безусловно, заинтересованы в том, чтобы получать максимально подробный «расклад» за что они платят. С первого взгляда кажется, что единая квитанция — это очень удобно. Но есть группы граждан, которые с этим не согласятся, прежде всего — люди старшего поколения, привыкшие получать бумажные квитанции. Поэтому необходимо предусмотреть альтернативу.

Анастасия Сливинская