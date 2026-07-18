Плановое отключение электроэнергии состоится в Куньинском округе

Плановые отключения электроэнергии состоятся в Куньинском муниципальном округе с 20 по 24 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

20 июля с 9:00 до 17:00 временно отключат электроэнергию в деревне Шейкино. Будет производиться обрезка крон деревьев.

21 июля в то же время будут отключения в деревне Троскино.

23 июля отключение электроэнергии произойдет в деревне Жижица в здании администрации, на улицах Центральная, Вокзальная, Садовая, Зеленая, в магазине «Райпо», «Ларь», »Хозяюшка», Сбере и на почте.

В тот же день, с 8:00 до 17:00 электричество отключат в самой Кунье. Электроэнергии не будет на улице Дзержинского в домах №№57-94, в переулках Дзержинского и Заводском, на улицах Докучаева, Заводской, а также в магазинах «Заречный» и «Надежда».

24 июля из-за валки угрожающих деревьев с 9:00 до 17:00 отключат электроэнергию в деревне Вашуткино.