ЖКХ

Цвет воды из-под крана возмутил жительницу Запсковья

Цвет воды из-под крана возмутил жительницу дома №116 на улице Ипподромной в Пскове. Жалобу женщина прислала в редакцию Псковской Ленты Новостей.

«Что нам делать? Как помыть детей в такой воде?» - спросила женщина и отметила, что такая вода текла из-под крана 20 января в 21.00.

Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием к муниципальному предприятию города Пскова «Горводоканал».

«Вода, подаваемая нами в город, - чистая, что подтверждается ежедневными анализами в лаборатории. Если в квартире идёт ржавая, то, скорее всего, это проблема внутридомовых труб, и обращаться стоит в управляющую компанию», - ответили в «Горводоканале».

Обратиться к муниципальному предприятию можно:

в рабочее время по телефону колл-центра: 79-21-12,

во вне рабочее время в аварийно-диспетчерскую службу: 79-20-60.