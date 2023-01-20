Цвет воды из-под крана возмутил жительницу Запсковья

Цвет воды из-под крана возмутил жительницу дома №116 на улице Ипподромной в Пскове. Жалобу женщина прислала в редакцию Псковской Ленты Новостей.
«Что нам делать? Как помыть детей в такой воде?» - спросила женщина и отметила, что такая вода текла из-под крана 20 января в 21.00.
Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием к муниципальному предприятию города Пскова «Горводоканал».
«Вода, подаваемая нами в город, - чистая, что подтверждается ежедневными анализами в лаборатории. Если в квартире идёт ржавая, то, скорее всего, это проблема внутридомовых труб, и обращаться стоит в управляющую компанию», - ответили в «Горводоканале».
Обратиться к муниципальному предприятию можно: