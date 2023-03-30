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«Газпром межрегионгаз Псков»: Долги и отсутствие договора на техобслуживание – основания для отключения от газоснабжения

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» напоминает, что в соответствии с действующим законодательством абонент может быть отключен от газоснабжения за неоплату газа в течение двух месяцев, а также в связи с отсутствием договора на техническое обслуживание газового оборудования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Отключения проводятся в рамках действующего постановления правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года N 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан».

Предварительно сотрудники Службы по работе с клиентами проводят с абонентами разъяснительную работу, неоднократно напоминают о наличии задолженности, направляют уведомления о прекращении поставки газа в случае неуплаты, абонентов информируют об отсутствии договора на техническое обслуживание газового оборудования, разъясняют последствия и предлагают способы его заключения.

В 1 квартале 2023 года сотрудники «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» провели в Псковской области 53 рейда по отключению от газоснабжения должников и абонентов без договоров на техобслуживание. В ходе рейдов газовики посетили 1046 абонентов с общей суммой долга более 3,5 млн рублей.

В результате проведенных мероприятий в связи с долгами приостановлено газоснабжение 25 абонентам, в том числе шести за отсутствие договора на техобслуживание.

«Абоненты могут избежать отключения, заключив договор на техобслуживание и оплатив задолженность пришедшему специалисту. В случае приостановки поставки газа для возобновления газоснабжения абоненту придется оплатить стоимость работ по отключению и подключению к газораспределительной сети», - отметила руководитель группы по работе с дебиторской задолженностью ОООО «Газпром межрегионгаз Псков» Татьяна Алферова.