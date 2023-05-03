ЖКХ

Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Пскове

Отопительный сезон в Пскове планируют завершить 10 мая. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Традиционный спор разгорелся в соцсетях по поводу отопления. Псковичи разделились на два "лагеря": кому жарко и кто не хочет мерзнуть. Обычная история весной и осенью, когда приходит пора отключать или включать тепло», - написал он.

По нормам, остановить подачу тепла можно, если в течение 5 суток средняя температура воздуха составляет выше 8 градусов. «По опыту, спешить не стоит. В апреле-мае в Пскове крайне переменчивая погода. Вот вчера, например, было тепло, сегодня - град, а уже завтра прогнозируют "минус"», - отметил Борис Елкин.

Смотрите также Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области

«Поэтому предварительная дата окончания отопительного сезона – 10 мая. После нее синоптики обещают стабильно теплую погоду», - заключил глава города.