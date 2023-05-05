ЖКХ

Издано постановление об окончании отопительного сезона в Пскове

Издано постановление об окончании отопительного сезона в Пскове с 10 мая. Копия документа есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

«Всем производителям теплоносителя и абонентам независимо от форм собственности завершить отопительный сезон на территории муниципального образования "Город Псков" в соответствии с настоящим постановлением», - говорится в документе.

Отпуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, общественных и производственных зданий прекратят с 10 мая.

Отопление государственных учреждений здравоохранения и муниципальных учреждений образования, культуры и спорта будут прекращать по заявкам организаций, но не позднее 10 мая.

Постановление подписал глава города Борис Елкин.