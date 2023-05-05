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Издано постановление об окончании отопительного сезона в Пскове

06.05.2023 09:01|ПсковКомментариев: 0

Издано постановление об окончании отопительного сезона в Пскове с 10 мая. Копия документа есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей. 

«Всем производителям теплоносителя и абонентам независимо от форм собственности завершить отопительный сезон на территории муниципального образования "Город Псков" в соответствии с настоящим постановлением», - говорится в документе. 

Отпуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, общественных и производственных зданий прекратят с 10 мая.

Отопление государственных учреждений здравоохранения и муниципальных учреждений образования, культуры и спорта будут прекращать по заявкам организаций, но не позднее 10 мая.

Постановление подписал глава города Борис Елкин. 

Теги: #ЖКХ #отопление #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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