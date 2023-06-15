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«Горводоканал» начнет обеззараживать питьевую воду в Пскове с поверхностного водозабора гипохлоритом натрия

«Горводоканал» начнет обеззараживать питьевую воду в Пскове с поверхностного водозабора гипохлоритом натрия. Начать процесс планируется уже в июле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

До сегодняшнего дня на протяжении десятилетий для дезинфекции питьевой воды использовали газообразный хлор. Токсичное химическое вещество, требующее особых мер безопасности при транспортировке, хранении и применении.

Сегодня предприятие в шаге от начала использования безопасного гипохлорита. Его раствор не представляет угрозы для жизни и здоровья персонала и жителей города.

Фото здесь и далее: пресс-служба городского предприятия «Горводоканал»

Главный технолог «Горводоканала» Андрей Алябьев рассказал, что за счет автоматизации процессов приготовления, разбавления и дозирования, в сетях будет поддерживаться минимальная концентрация хлора, которая обеспечит дезинфекцию питьевой воды, но не ухудшит ее свойств и не придаст едкий хлорный запах.

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Администрация «Горводоканала» во главе с директором Константином Болотиным провела приемку официальной сдачи станции. Теперь подрядчик должен устранить последние недочеты и после подписания актов приема выполненных работ можно будет приступать к подаче реагента.

Напомним, строительство станции было запланировано по инвестиционной программе предприятия на 2019-2024 года.