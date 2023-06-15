«Горводоканал» начнет обеззараживать питьевую воду в Пскове с поверхностного водозабора гипохлоритом натрия. Начать процесс планируется уже в июле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
До сегодняшнего дня на протяжении десятилетий для дезинфекции питьевой воды использовали газообразный хлор. Токсичное химическое вещество, требующее особых мер безопасности при транспортировке, хранении и применении.
Сегодня предприятие в шаге от начала использования безопасного гипохлорита. Его раствор не представляет угрозы для жизни и здоровья персонала и жителей города.
Фото здесь и далее: пресс-служба городского предприятия «Горводоканал»
Главный технолог «Горводоканала» Андрей Алябьев рассказал, что за счет автоматизации процессов приготовления, разбавления и дозирования, в сетях будет поддерживаться минимальная концентрация хлора, которая обеспечит дезинфекцию питьевой воды, но не ухудшит ее свойств и не придаст едкий хлорный запах.
Напомним, строительство станции было запланировано по инвестиционной программе предприятия на 2019-2024 года.