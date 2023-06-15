ЖКХ

«Управляйки» Великих Лук отчитались о работе за 16 июня

Управляющие компании города Великие Луки подвели итоги работы за 16 июня. Отчет Псковской Ленте Новостей предоставили в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Сотрудники УК «Радист» выполнили:

покраску ограждения во дворе дома №1 на улице Корниенко;

установку и покраску качелей во дворе дома №10, корпус 3 на Октябрьском проспекте.

Работники УК «Новый микрорайон» занимались:

продолжением ремонта входов в подъезды домов №25 и №33, корпус 1 на улице Дружбы;

ремонтом детских игровых форм во дворе дома №33 на улице Дружбы;

ремонтом скамеек во дворе дома №33, корпус 2 на улице Дружбы;

завершили утепление фасада дома №38, корпус 2 на улице Вокзальной.

Силами УК «Заречный район» произведены следующие работы:

скос травы во дворах домов №№8 и 10, 32, 36/2 на улице Новоселенинской; №№3 и 5/23 на улице Герцена; №22 на улице М. Кузьмина; №6 и №8 на улице Радищева; №8 и №10 на улице Гвардейской; №№9, 17 и 46/12 на улице Заслонова; №14 на улице Металлистов;

очистка козырьков над подъездами дома №11 на улице Комсомольской;

Помимо этого, продолжается ремонт кровли крыши дома №4 на набережной А. Матросова.

Сотрудники УК «Город на Ловати» выполнили:

ремонт входной двери дома №6/1 на улице Некрасова;

установку ограждения во дворе дома №88/1 на проспекте Гагарина;

ремонт элементов детской площадки во дворе дома №31 на улице Заслонова;

ремонт контейнеров для мусора;

промывку системы отопления в доме №8/3 на улице Пионерской;

окраску новых песочниц;

ремонт отмостки после замены выпуска канализации в доме №11 на улице М. Кузьмина.

Силами УК «Центр города» сделано следующее:

покос дворовых территорий домов №№34; 36 и 36, корпус 2; 38, корпус 2 и 40, корпус 2; 42; 44; 46; 46А и 48Б на проспекте Гагарина;

ремонтные работы на системе горячего водоснабжения дома №36, корпус 2 на проспекте Гагарина;

Помимо этого, выполняются работы по ремонту кровли крыш домов №86 на улице Щорса, №33/14 на проспекте Ленина. Завершается ремонт фасада дома №33/14 на проспекте Ленина.