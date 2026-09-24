В Палкинском округе начали поэтапно включать отопление

Отопительный сезон поэтапно начинается в Палкинском муниципальном округе, сообщается на странице главы округа Ольги Потаповой в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Палкинского муниципального округа. В мой адрес поступают обращения от населения и руководителей социальной сферы о том, что в квартирах и помещениях организации крайне не комфортно (холодно и сыро). Приняли решение начать отопительный сезон. Постепенно будем подключать отопление, если днем будет тепло, то температуру теплоносителя будем регулировать. Всем хорошего настроения и тепла вашему дому», - сообщила Ольга Потапова.