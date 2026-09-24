В Плюсском округе запустят отопление поэтапно: 27 сентября и 1 октября

Плюсский муниципальный округ начнет отопительный сезон 2026–2027 годов поэтапно: с 27 сентября тепло поступит в социальные учреждения, а с 1 октября — всем потребителям. Об этом сообщила глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова на своей странице сети «ВКонтакте».

Изображение: страница Натальи Ивановой в сети «ВКонтакте»

Наталья Иванова разъяснила, что администрация приняла решение о таком формате старта отопительного сезона исходя из погодных условий. Она уточнила, что 27 сентября предприятие «ПлюссаТеплоРесурс» начнет подавать тепло в социальные учреждения округа, а уже 1 октября предприятие обеспечит теплом всех потребителей.

По словам главы округа, прогноз обещает несколько теплых дней на следующей неделе, и власти будут регулировать подачу тепла по обстоятельствам. Наталья Иванова также подтвердила, что она уже подписала официальное постановление о начале отопительного периода 2026/2027 годов.