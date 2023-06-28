ЖКХ

Более 40 тысяч кубометров отходов вывез «Экопром» за два года работы в Себежском районе

«Экопром» подвел итоги двухлетней работы в Себежском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«За время работы регоператора было добавлено 12 населенных пунктов, а общее количество обслуживаемых территорий в Себежском районе увеличилось до 113», – рассказали в «Экопроме».

Общая численность населения в Себежском районе составляет около 19 000 человек. Самыми крупными населенными пунктами являются Сосновый Бор, Идрица и Себеж, в которых проживает от 3000 до 7000 человек. А есть и маленькие деревни, такие как деревня Демихово, где проживают трмчеловека, Сутоки – четыре человека, Родионово, Китово, Шершни – до пяти человек.

«В 15 населенных пунктах был заменен мешковой способ сбора отходов на контейнерный, было выставлено 67 контейнеров. С проведением мусорной реформы жители данных районов почувствовали, что такое цивилизованный образ жизни. Мусор перестал разносится ветром и растаскиваться животными по округе», – добавил регоператор.

На данный момент на территории обслуживания в Себежском районе выставлено 168 контейнеров.

«Хотелось бы отметить деревню Березка Себежского района, где до прихода регоператора складирование отходов осуществлялось с использованием санитарных установок, которые вывозились раз в полгода и люди фактически жили на свалке. Совместными усилиями регоператора и администрации санитарные установки заменены на контейнеры, установлен график вывоза отходов, а население получило качественно организованную услугу по вывозу отходов», – заключили в «Экопроме».

Ежемесячно силами регоператора из Себежского района вывозится около 4500-5000 кубометров отходов, а всего с мая 2021 года вывезено 44 000 кубометров отходов.