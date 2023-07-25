ЖКХ

Более 100 ливневых колодцев прочистили службы «Горводоканала» в Пскове

Пять километров коллекторов и более ста колодцев прочистили с момента передачи в хозяйственное ведение городских «ливневок» службы «Горводоканала», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба предприятия «Горводоканал»

Работы провели на улицах Николая Васильева, Гоголя, Некрасова, Коммунальной, Ленина, 128-ой Стрелковой Дивизии, Вокзальной, Юбилейной, Народной, Розы Люксембург, Киселева, Петровской, Конной, Шестака и других. Регулярный ремонт колодцев и люков проводят по заявкам УГХ.

Инженеры «Горводоканала» занимаются ревизией и инвентаризацией сетей, их техническим обслуживанием, соответствием переданным схемам, определением бесхозных сетей и несогласованных врезок. По чистке ливневых коллекторов в городе сотрудники предприятия реализовали огромный объем работ.

«Много жалоб на "ливневки" поступает в период осадков. Однако при проливных дождях охватить все подтопления физически невозможно. Дождевая вода при перемещении по поверхности земли всегда захватывает с собой массу мелкого и крупного мусора. Во время обильных осадков он мешает свободному движению воды. Осевший мусор создает в "ливневке" непроходимую пробку и скорость отводимой воды резко замедляется. По мере необходимости, проблемные участки прочищаются», – рассказали на предприятии.

В первую очередь, «Горводоканал» работает в рамках соглашения с УГХ по тем адресам, на обслуживание которых выделены субсидии.

«В перспективе планируем расчет и утверждение тарифа в сфере водоотведения поверхностных сточных вод и заключение договоров на их прием с потенциальными абонентами», – добавили на предприятии.