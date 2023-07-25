Более 100 ливневых колодцев прочистили службы «Горводоканала» в Пскове

Пять километров коллекторов и более ста колодцев прочистили с момента передачи в хозяйственное ведение городских «ливневок» службы «Горводоканала», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия.
Фото здесь и далее: пресс-служба предприятия «Горводоканал»
Работы провели на улицах Николая Васильева, Гоголя, Некрасова, Коммунальной, Ленина, 128-ой Стрелковой Дивизии, Вокзальной, Юбилейной, Народной, Розы Люксембург, Киселева, Петровской, Конной, Шестака и других. Регулярный ремонт колодцев и люков проводят по заявкам УГХ.
Инженеры «Горводоканала» занимаются ревизией и инвентаризацией сетей, их техническим обслуживанием, соответствием переданным схемам, определением бесхозных сетей и несогласованных врезок. По чистке ливневых коллекторов в городе сотрудники предприятия реализовали огромный объем работ.
В первую очередь, «Горводоканал» работает в рамках соглашения с УГХ по тем адресам, на обслуживание которых выделены субсидии.
«В перспективе планируем расчет и утверждение тарифа в сфере водоотведения поверхностных сточных вод и заключение договоров на их прием с потенциальными абонентами», – добавили на предприятии.