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ЖКХ

Эксперт предупредила о возможном повышении платежей за ЖКХ

06.08.2023 09:24|ПсковКомментариев: 0

Цены на некоторые коммунальные услуги, например, установку телеантенн, обслуживание домофонов, а также содержание и ремонт жилья могут вырасти, несмотря на отсутствие традиционной индексации тарифов в июле, рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Июльской индексации тарифов на ЖКУ в этом году не было — ее перенесли на декабрь 2022 года, то есть, она уже прошла. Следующая индексация ожидается только 1 июля 2024 года. Это касается основных коммунальных услуг — свет, вода, газ. Однако в платежном документе есть тарифы, которые не регулируются государством а устанавливаются частными компаниями. Обычно это не коммунальные, а жилищные услуги — обслуживание дома, капремонт, общедомовые нужды. Они могут стать дороже по итогам года, пишет «Прайм».

«Обслуживающие население частные организации сами определяют, когда поднимать цены, исходя из экономической ситуации и своей финансовой стратегии», — пояснила Ермилова.

При этом платежи за ремонт и содержание жилья могут увеличиваться чаще, чем раз в год, предупредила эксперт. Все зависит от организации, которая обслуживает дома, а также общей ситуации на рынке.

По оценкам Ермиловой, в среднем вышеперечисленные услуги могут подорожать на 10-20%. «Если же цены поднимутся ещё выше, то начнёт снижаться спрос — и компании должны это учитывать», — резюмировала она.

Теги: #ЖКХ #коммуналка
Источник: Псковская Лента Новостей
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