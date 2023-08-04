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Гидравлические испытания сетей проводят на второй по величине котельной Пскова

Гидравлические испытания сетей проводят на котельной №20 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

«Настало время остановить участок №1 (напомним, что это второй по величине участок после котельной СВПУ). Естественно, мы не могли пропустить такое событие и прибыли на котельную №20, к которой приковано всё внимание предприятия. Именно эта котельная и проводит сегодня гидравлические испытания сетей», - рассказали в ПТС.

На предприятии жителям города предложили вспомнить, что такое гидравлические испытания.

«Самые внимательные читатели уже в курсе, что мы нагнетаем избыточное давление в системе, чтобы найти самые слабые участки, которые будем восстанавливать в ближайшие две недели», - напомнили специалисты.

Как уточнили в ПТС, ошибочно полагать, что гидравлические испытания – это очень просто. «Гидравлические испытания – это долгий, временами нудный, но ответственный этап работы. Как ещё проверить надёжность сварных швов, старых сетей и запорной арматуры? Сетевой участок №8 и участок №1 готовились к этим работам больше месяца», - заметили на предприятии.

Уже раскопаны трассы, которые попали под замену (Аллея Ветеранов), некоторые уже во всю перекладываются (Рокоссовского), там специалисты еще не проводили испытаний.

«Сегодня все вышли на работу в 6:00. Всё дело в том, что необходимо произвести массу технологических переключений, собрать необходимые схемы и всё прочее. Избыточное давление подаётся в разные части города. В первую очередь прессуется район Шестака, потом Рокоссовского и только потом район Нивы. Неизменным остаётся только одно – это давление. Для нормальной работы сетей достаточно 8 килограмм (даже зимой). Избыточным давлением считается 10», - продолжили специалисты.

Набрав 10 килограмм, специалисты держат это давление 10 минут, данного временного отрезка достаточно, чтобы понять, где есть слабые участки.

«На данный момент, опрессовку прошла только половина сетей, но утечки уже имеются, их не так много, как после опрессовки СВПУ, но они есть», - подытожили в ПТС.