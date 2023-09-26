ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Коммунальный ликбез», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области Ольга Миловидова.

Ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов поговорит с ней о состоянии готовности объектов ЖКХ Псковской области к отопительному сезону. Каков общий процент готовности к предстоящему отопительному периоду муниципальных образований Псковской области? Сколько районов готовы на 100%, а какие в числе отстающих? Какие нарушения вскрыла прокуратура в деятельности органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций в части подготовки к зиме? Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена