В Госдуме назвали способ законно снизить плату за свет

Замена ламп накаливания на светодиодные и использование энергоэффективных приборов позволяют снизить платежи за электроэнергию на 30-40%, рассказал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.
Парламентарий привел данные Минэкономразвития России: бытовые потребители тратят на освещение около 30% всей электроэнергии в квартире. По его словам, если заменить все лампы накаливания на светодиодные, то средняя семья экономит от тысячи до 1,5 тысячи рублей в год только на освещении. Он отметил, что с учетом использования энергоэффективной бытовой техники класса А и выше экономия достигает 30-40% от квитанции за ЖКУ.
Дмитрий Свищев также призвал жильцов проверять квитанции за электроэнергию. «Если у вас стоит счетчик, а плата начисляется по нормативу, то, скорее всего, истек срок поверки прибора. Проверить дату можно в паспорте счетчика или в квитанции. После поверки показания снова принимаются к расчету и вы возвращаетесь к оплате по факту», — заключил он.