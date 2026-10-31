 
ЖКХ

В Госдуме назвали способ законно снизить плату за свет

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Замена ламп накаливания на светодиодные и использование энергоэффективных приборов позволяют снизить платежи за электроэнергию на 30-40%, рассказал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

«Ко мне на приемы приходят люди, которые удивляются: почему у соседей платеж за свет меньше, хотя живут они в одинаковых квартирах. Ответ простой: у них стоят энергоэффективные приборы и лампы. Замена одной лампы накаливания на LED снижает расход в восемь-десять раз. При этом срок службы у нее в разы больше», — сказал Дмитрий Свищев.

Парламентарий привел данные Минэкономразвития России: бытовые потребители тратят на освещение около 30% всей электроэнергии в квартире. По его словам, если заменить все лампы накаливания на светодиодные, то средняя семья экономит от тысячи до 1,5 тысячи рублей в год только на освещении. Он отметил, что с учетом использования энергоэффективной бытовой техники класса А и выше экономия достигает 30-40% от квитанции за ЖКУ.

Дмитрий Свищев также призвал жильцов проверять квитанции за электроэнергию. «Если у вас стоит счетчик, а плата начисляется по нормативу, то, скорее всего, истек срок поверки прибора. Проверить дату можно в паспорте счетчика или в квитанции. После поверки показания снова принимаются к расчету и вы возвращаетесь к оплате по факту», — заключил он.

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