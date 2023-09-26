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ЖКХ

Игорь Дитрих: Люди хотят услышать ответы о сроках догазификации

28.09.2023 12:21|ПсковКомментариев: 0

Люди хотят услышать ответы о сроках догазификации. Об этом заявил вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«У меня конкретный вопрос от жителей. 12 418 договоров – газ доведен до границ участка. 12% из них – выполнено подключение. Остальные 88% населения могут получить конкретный ответ на конкретный вопрос – когда будут подключены? Сегодня? В этом году к отопительному сезону? Или на следующий год? Многие задаются вопросом, закупать дрова или нет? Варить буржуйку или нет? Люди от нас хотят услышать ответы на эти вопросы», - сказал Игорь Дитрих.

«Надо смотреть по каждому случаю. Работаем планово», - ответил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

Пресс-портрет
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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