ЖКХ

Капремонт системы горячего водоснабжения завершили в доме на Запсковье

В рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год еще в одном доме в Пскове завершены и приняты работы по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

Фото здесь и далее: фонд капитального ремонта

В доме № 47 по улице Труда заменены магистральные трубы и стояки в местах общего пользования, выполнена изоляция труб в подвальном помещении и монтаж запорной арматуры, в жилых помещениях заменены стояки горячего водоснабжения и установлены полотенцесушители.

По окончании работ провели гидравлическое испытание трубопроводов, которое необходимо для выявления возможных недостатков и проверки герметичности и надежности системы.

В фонде отметили, что собственники помещений вышеуказанного многоквартирного дома формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, собираемость по дому составляет порядка 94%.