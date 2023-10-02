ЖКХ

Отопительный сезон в Пыталовском районе начнется 6 октября

Отопительный сезон в Пыталовском районе стартует 6 октября. Об этом сообщила глава района Вера Кондратьева в своем Telegram-канале.

«Отопительный сезон в Пыталовском районе стартует 6 октября в соответствии с постановлением администрации Пыталовского района от 2 октября 2023 года», - написала Вера Кондратьева.

Помимо этого, известна дата начала отопительного сезона в Великолукском районе. Как на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал глава района Алексей Кузьмин, тепло в дома начнет поступать 5 октября.

«В первую очередь подача тепла начнется в школы и дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, учреждения социальной сферы. До конца недели тепло придет и на объекты жилищного фонда, административные и общественные здания», - добавил Алексей Кузьмин.

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Ранее сообщалось, что поэтапную подачу тепла в жилые дома Пскова планируют начать с 5 октября.

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Отопительный сезон в Локнянском районе начался сегодня, 2 октября.