ЖКХ

Отопительный сезон в Великих Луках начнется 5 октября

Отопительный сезон начнется в Великих Луках 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В первую очередь, в соответствии с поданными заявками, организуют подачу тепла в школы и дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и учреждения социальной сферы. Данные работы начнутся с 5 октября.

Согласно постановлению главы администрации и поданным заявкам будут организованы работы по подаче тепла на объекты жилищного фонда, административные и общественные здания.