ЖКХ

Периодическое протапливание домов начали в Палкинском районе

Периодическое протапливание домов начали в Палкинском районе сегодня, 2 октября. Об этом глава района Ольга Потапова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ну вот и пришла пора начать отопительный сезон, точнее сегодня, 2 октября, начнем с периодического протапливания в ночное время, ввиду теплой погоды за окнами, а затем по погоде посмотрим и примем решение, когда необходимо будет полноценно начать подачу тепла», - написала Ольга Потапова.

Глава района отметила, что социальные учреждения по их ходатайству получают тепло с 28 сентября.

По вопросам или предложениям жители Палкинского района могут обращаться в МУП «Палкинская ПМК» по телефону: +7 81145 2-11-07.

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Ранее сообщалось, что поэтапную подачу тепла в жилые дома Пскова планируют начать с 5 октября.