ЖКХ

Электрощитовое оборудование устанавливают на станции умягчения воды в Пскове

О ходе работ на станции умягчения воды в Пскове рассказал начальник цеха очистных сооружений водопровода МП «Горводоканал» Максим Аксенов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Работы на площадке строительства станции умягчения воды из подземного источника выполняет подрядчик "СтройИнвест". К настоящему времени возведено здание станции, выполнена промежуточная емкость из монолитного железобетона, проложены внутренние технологические трубопроводы диаметром 400 и 500 миллиметров от станции водоподготовки до станции умягчения. Установлены фильтры механической очистки. Для электроснабжения станции умягчения установлена блочная подстанция, проложены линии питания», – рассказал Максим Аксенов.

На станции выполняют работы по обвязке всего оборудования трубопроводами и коммуникациями, а также по установке электрощитового оборудования.

Реализация мероприятий по строительству станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора, позволит обеспечить надлежащее качество питьевой воды, снизив концентрации гидрокарбонатов, ионов металлов в ней; исключить риск нарушения работы системы горячего водоснабжения и снизить эксплуатационные затраты; улучшить качество предоставляемых населению коммунальных услуг.