ЖКХ

Андрей Турчак: Программа социальной догазификации уже позволила бесплатно подключить к газу 400 тысяч домов

Программа социальной догазификации уже позволила бесплатно подключить к газу 400 тысяч домов. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Более миллиона заявок подано на участие в президентской программе и принято в работу. Также в очереди – 500 социальных объектов, отметил Андрей Турчак, комментируя подключение домов, школ, сельхозпредприятий в 18 регионах, которое прошло онлайн на площадке XII Петербургского международного газового форума.

«Задача, которую ставит перед нами президент, – обеспечить по программе догазификации 100-процентное подключению к газу домов и соцобъектов везде, где это технически возможно. Благодарю глав субъектов, которые лично возглавили в своих регионах штабы и контролируют этот вопрос, наших депутатов, которые оказывают жителям консультационную поддержку и адресно помогают в случае возникновения каких-то трудностей, руководство Газпрома и наших коллег там за совместную работу по этой программе», – отметил Андрей Турчак.