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Причиной утечки и отключения отопления в 50 домах на Завеличье стали «моргачи»

Причину возникновения утечки на сетях, которая произошла на улице Байкова в Пскове 12 декабря, объяснили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». Напомним, специалистам предприятия пришлось ограничить поставку тепла и горячего водоснабжения в пятьдесят многоквартирных жилых домов.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Ещё в пятницу, 8 декабря, мы предрекали большое число утечек. Все выходные сотрудники Участка №8 обходили свои объекты. К ним присоединились и ремонтные бригады, которые помогали в ликвидации найденных утечек. На фотографиях вы видите, что заменено 3 метра трубы диаметром 400 миллиметров. Провести такие работы без отключения невозможно. Но всех интересуют причины. Кто виноват и что делать? Причина очень проста — это остановка котельного оборудования, которая была вызвана отключением электрической энергии», - рассказали на предприятии.

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В ПТС отметили, что такие ситуации называют «моргачами». «Ошибочно полагать, что от "моргачей" страдает только котельное оборудование. Сетям достаётся не меньше. Но почему? Перепады давления в трубопроводах — это неминуемые гидроудары. Для жителей они не страшны, так как весь удар принимают на себя сети. Но в отопительный сезон нас пугает нечто более страшное. Вы слышали о "Температурных испытаниях"? Штука очень занятная. В далёком прошлом считалось, что температурные испытания — это лучший способ проверки качества сетей. Теплоноситель разогревали до максимально возможной температуры и запускали в систему теплоснабжения. Трубы разогревались, а после этого в них запускали холодную воду. Ничего не напоминает? Своего рода это контрастный душ, только для сетей. От резких перепадов температуры трубы разрушались даже сильнее, чем от гидравлических испытаний. Для справки: гидравлические испытания (в 13-15 килограмм) считаются более гуманными, чем температурные испытания», - пояснили на предприятии.

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Специалисты отметили, что за последние дни система теплоснабжения прошла эту процедуру два раза. «Да, мы не ошиблись. Пятничное отключение не было единственным. В субботу оно повторилось, но не было часовым, скорее, секундным. Но этого вполне хватило, чтобы котельные снова остановились. Напомним, что в выходные дни температура наружного воздуха была -16 градусов», - сообщили в ПТС.

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За часовое отключение температура теплоносителя упала со 100 до 40 градусов, а после возобновления работы котельной поднялась до 100. За субботний «моргач» история повторилась - падение со 100 до 60 градусов и подъем до 100.

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«Что мы имеем в результате? Правильно, порванные трубы на улице Байкова. Как следствие, это пятичасовое отключение пятидесяти многоквартирных жилых домов. Но есть здесь и доля везения. Вчера температура наружного воздуха была всего-2 градуса, и мы смогли быстро и качественно провести ремонт», - заключили в ПТС.