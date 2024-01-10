ЖКХ

Псковский губернатор: Кто не умеет вывозить ТКО нормально — в регионе работать не будет

Кто не хочет и не умеет вывозить твердые коммунальные отходы нормально, в Псковской области работать не будет, заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании, которое он провёл 10 января при участии коллег из природоохранной прокуратуры и УФАС. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Я вам гарантирую, что мы этого так не оставим, и за все придется отвечать по максимуму. Если не умеете работать нормально, не хотите, значит работать здесь не будете», - сказал Михаил Ведерников, обращаясь к представителям регионального оператора по обращению с ТКО - филиала ООО «Экопром» и ООО «СпецТрансКом».

Глава региона дал компаниям 10 дней на урегулирование ситуации с ТКО в Псковской области, а также призвал все претензии друг к другу озвучивать через Арбитражный суд Псковской области и не делать людей заложниками ситуации.

«Оправданий никаких тут нет, я даю ровно 10 дней, чтобы ситуацию полностью урегулировать. Если этого не получится, не обижайтесь. Я все свои возможности применю, чтобы каждый из вас прочувствовал на себе все, что люди на себе чувствовали в новогодние праздники», - заключил губернатор.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.