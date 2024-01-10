Псковский губернатор: Кто не умеет вывозить ТКО нормально — в регионе работать не будет

Кто не хочет и не умеет вывозить твердые коммунальные отходы нормально, в Псковской области работать не будет, заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании, которое он провёл 10 января при участии коллег из природоохранной прокуратуры и УФАС. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
Глава региона дал компаниям 10 дней на урегулирование ситуации с ТКО в Псковской области, а также призвал все претензии друг к другу озвучивать через Арбитражный суд Псковской области и не делать людей заложниками ситуации.
Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова
Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.