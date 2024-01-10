Сергей Грахов: Ситуация с вывозом отходов в Пскове - это безобразие

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области фиксирует и в ручном режиме отрабатывает все жалобы, касающиеся вывоза твердых коммунальных отходов. Об этом руководитель комитета Сергей Грахов рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Он уточнил, что представители комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ежедневно были на связи как с «СпецТрансКомом», так и с «Экопромом».
«Регоператор и его подрядчики сейчас будут продолжать убирать эти отходы и возвращаться в нормальный рабочий режим», – заключил он.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по поводу проблемы вывоза мусора в Пскове и Псковской области.