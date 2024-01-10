ЖКХ

Сергей Грахов: Ситуация с вывозом отходов в Пскове - это безобразие

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области фиксирует и в ручном режиме отрабатывает все жалобы, касающиеся вывоза твердых коммунальных отходов. Об этом руководитель комитета Сергей Грахов рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«То, что происходит сейчас с вывозом отходов, - это безобразие. Комитет фиксирует все жалобы граждан на вывоз отходов, это справедливые жалобы. В ручном режиме отрабатываем с региональным оператором, узнаём сложности, чтобы их решать», – рассказал Сергей Грахов.

Он уточнил, что представители комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ежедневно были на связи как с «СпецТрансКомом», так и с «Экопромом».

«Жителей хочется поблагодарить за терпение, которое они проявляют. Надо сказать, что мы делаем все, что можно, чтобы эту ситуацию разрешить. Губернатор поставил четкий срок – в течение 10 дней все завалы и мусорные кучи должны быть вывезены. Эта ситуация не должна повторяться», – подчеркнул Сергей Грахов.

«Регоператор и его подрядчики сейчас будут продолжать убирать эти отходы и возвращаться в нормальный рабочий режим», – заключил он.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по поводу проблемы вывоза мусора в Пскове и Псковской области.