ЖКХ

Расширение региональных полномочий в сфере обращения с ТКО обсудил бюджетный комитет Собрания

Законопроект о расширении региональных полномочий в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 16 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Если мы примем этот закон, органы исполнительной власти будут иметь возможность более эффективно работать с региональным оператором, в том числе, лишать его статуса. Это очень важно, потому что то, что сейчас происходит с вывозом мусора – мы все видели в праздники – это недопустимо», - высказал мнение вице-спикер Александр Братчиков.

Вице-спикер Юрий Сорокин попросил руководителя правительственного комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова дать разъяснения, что стало конкретной причиной «мусорного коллапса» в Пскове и в Псковском районе в первые дни января. По словам руководителя исполнительного органа, на ситуацию повлияла совокупность факторов, определяющим из которых стал отказ принимать мусоровозы на станции мусоросортировки.

«Регоператор обязан обеспечить взаимодействие с мусоросортировочной компанией. Это коммунальная услуга, и свои денежные вопросы коммерческие организации должны решать в судебном порядке, а не делать заложниками людей», - прокомментировал Сергей Грахов ситуацию с задолженностью регионального оператора перед компанией, занимающейся мусоросортировкой.

По мнению вице-спикера Виктора Остренко, новогодний сбой в вывозе мусора не говорит о неудовлетворительной работе всей системы обращения с ТКО. «Вспомните, ещё недавно коммунальные отходы из сельской местности просто не вывозились. Да, тарифы изменились, но система постепенно начала работать», - подчеркнул Виктор Остренко.

Члены комитета рекомендовали принять рассматриваемый законопроект без поправок в двух чтениях.

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Напомним, сегодня, 16 января, состоится внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов. В повестке всего один вопрос, меняющий содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления.