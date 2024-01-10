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ЖКХ

Сергей Грахов: Новый законопроект создаст больше механизмов для контроля за деятельностью в сфере обращения с отходами

16.01.2024 10:41|ПсковКомментариев: 0

Нововведения в законодательство создадут больше механизмов для регулирования и контроля за деятельностью в сфере обращения с ТКО. Об этом сообщил председатель комитета по ЖКХ и строительству Псковской области Сергей Грахов.

«Данный законопроект регулирует взаимоотношение и полномочия между областным Собранием и органами власти, то есть с правительством области. Идет разграничение полномочий, кто какие нормативные акты принимает в сфере по обращению с отходами. У нас имеются предписания контролирующих органов. В любом случае необходимо, чтобы наше региональное законодательство соответствовало федеральному, поэтому приводим все в соответствие», - сказал он.

Сергей Грахов отметил, что законопроект касается не только деятельности регионального оператора, но и всей сферы по обращению с отходами.

«Например, сейчас в полной мере не урегулирована деятельность по обращению с батарейками, ртутными лампами, с отходами первого и второго классов опасности. Региональный оператор – это только твердые коммунальные отходы, это четвертый и пятый классы. А существует еще помимо этого и другие, являющиеся более опасными. Благодаря этому законопроекту будет больше механизмов по урегулированию и контролю за деятельностью не только регионального оператора, но и также по остальным сферам обращения с отходами в самом широком понимании этого слова, не только с коммунальными», - заключил председатель профильного комитета.

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Теги: #законопроект #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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