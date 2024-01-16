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ЖКХ

Вопрос взаимодействия регионального оператора и полигона в Острове поднял Андрей Михайлов

16.01.2024 14:37|ПсковКомментариев: 0

Вопрос взаимодействия регионального оператора и полигона в Острове поднял депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов на сессии регионального парламента 16 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С введением "мусорной реформы" провели много парламентских часов. Работа регионального оператора вызывает кучу вопросов. В городе Остров есть полигон, на который мы принимаем. Как себя ведет оператор – из ряда вон. Деньги не платит. Хотелось бы, чтобы передали этот вопрос региональному оператору», – сказал Андрей Михайлов.

Председатель комитета по ЖКХ и строительству Сергей Грахов ответил, что рассматриваемый законопроект как раз нужен для больших возможностей по взаимодействию.

«Чтобы регион имел больше рычагов для задавания таких вопросов, получения не просто письменных ответов, а чтобы любой участник процесса по обращению с отходами нес административную ответственность, для этих целей предлагается принять законопроект, чтобы гибко и быстро принимать механизмы воздействия на всех участников процесса», – заключил Сергей Грахов.

Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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