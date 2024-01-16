ЖКХ

Псковская прокуратура выявила нарушения в работе регоператора по обращению с ТКО

Псковская природоохранная прокуратура проверила деятельность ООО «Экопром». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В работе регионального оператора выявлены грубые нарушения по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вопреки требованиям закона ООО "Экопром" не осуществлялся вывоз крупногабаритных отходов с контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий в Пскове. Установленная санитарно-эпидемиологическим законодательством периодичность временного накопления несортированных отходов региональным оператором не соблюдена», - рассказали в ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями спецпрокурор вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 6.35 – несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления и статьей 7.23 КоАП РФ – нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

В ведомстве отметили, что будет дана оценка осуществлению ООО «Экопром» деятельности по размещению твердых коммунальных отходов в отсутствие лицензии и несоблюдению схемы потоков отходов, предусмотренной Территориальной схемой обращения с отходами Псковской области.

Ранее за аналогичные нарушения по требованию специализированной прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), части 2 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). Общая сумма наложенных штрафов превысила 200 тысяч рублей.

Решением Псковского городского суда удовлетворены исковые требования природоохранной межрайонной прокуратуры о запрете ООО «Экопром» использовать нежилое здание в Пскове для осуществления деятельности по обращению с отходами производства и потребления, а также об обязании ООО «Экопром» произвести очистку данного здания и прилегающей к нему территории от отходов производства и потребления.

Сообщить о нарушениях при осуществлении региональным оператором деятельности по обращению с отходами граждане можно на телефоны «горячей линии» природоохранной прокуратуры: Псков (69-84-14, 69-84-38) и Великие Луки - 8(81153)7-26-17.

Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.

Сегодня изменения в содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления, приняли депутаты Псковского областного Собрания.