ЖКХ

Псковский «Экопром» оштрафовали за невывоз мусора в новогодние праздники

Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области - филиал ООО «Экопром» - оштрафовали на 260 тысяч рублей по двум статьям Кодекса об административных нарушениях РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Псковская природоохранная прокуратура провела проверку деятельности ООО «Экопром». В работе регионального оператора были выявлены грубые нарушения по обращению с твердыми коммунальными отходами, в связи с этим спецпрокурор вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 6.35 и статьей 7.23 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения постановлений прокурора на юридическое лицо наложили штраф в размере 250 тысяч рублей за нарушение установленных санитарными правилами сроков накопления несортированных твердых коммунальных отходов и 10 тысяч рублей за неоказание жильцам многоквартирных домов коммунальной услуги по вывозу твердых коммунальных отходов.

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Также в адрес директора филиала ООО «Экопром» спецпрокурор внес представление.