ЖКХ

Почему в местах накопления ТКО возникает беспорядок, ответили в «Экопроме»

Некоторые контейнерные площадки сегодня превратились в настоящие стихийные свалки. В контейнеры и рядом с ними зачастую размещаются не только твердые коммунальные отходы, вывоз которых является зоной ответственности регионального оператора, но и непрофильный мусор. Завалы мусора образуются и вокруг контейнерных площадок. О причинах беспорядка в местах накопления ТКО Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Действующим законодательством разграничены обязанности регоператора по обращению с ТКО, органов местного самоуправления и собственников контейнерных площадок:

Региональный оператор отвечает за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов.

Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии со схемой обращения с отходами.

Обустройство, содержание и уборка контейнерной площадки, а также прилегающей территории отнесены к компетенции собственника контейнерной площадки (УК, ТСЖ или органов местного самоуправления).

Для складирования крупногабаритных отходов органами местного самоуправления должны оборудоваться контейнерные площадки для КГО. Места расположения таких площадок определяются в соответствии со схемами обращения с отходами. Потребителям запрещается складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов.

На сегодняшний день площадки для складирования крупногабаритных отходов есть не везде. Заложниками этой ситуации становятся жители, которым не остается ничего другого, как складировать свои отходы около имеющихся контейнерных площадок и за их пределами.

Напомним, что регоператор оказывает услугу по вывозу ТКО с контейнерных площадок, занесенных в реестр.

«На практике приходится наблюдать на площадках и вокруг них строительные материалы, лежащие по несколько месяцев, ветки и спилы деревьев, автомобильные покрышки, лежащие от сезона к сезону. Управляющая домом организация, органы местного самоуправления обязаны следить за прилегающей территорией, за состоянием площадки, проводить её уборку и ремонт, при необходимости – дератизацию и дезинсекцию. Регоператор, приезжая за мусором, должен начать погрузку на чистой территории контейнерной площадки», – рассказали в «Экопроме».

Все, что находится за пределами контейнерной площадки, приравнивается к несанкционированной свалке и в зону ответственности регионального оператора по обращению с ТКО не входит. Водители регоператора не обязаны расчищать и перебирать отходы, находящиеся в свалке.

В случае обнаружения региональным оператором места складирования твердых коммунальных отходов, объем которых превышает 1 кубический метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении, региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней направить уведомление собственнику земельного участка, органу местного самоуправления о необходимости ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

В рамках ежедневного мониторинга сотрудниками филиала ООО «Экопром» в очередной раз установлены нарушения по содержанию в чистоте ряда контейнерных площадок, относящихся к ведению муниципалитета.

Требование о вывозе с контейнерных площадок отходов, не относящихся к ТКО, и ликвидации несанкционированных свалок вокруг контейнерных площадок направлены ответственным лицам.

Материал предоставлен пресс-службой филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).