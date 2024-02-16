Алёна Маевская возглавила «Газпром теплоэнерго Псков»

Исполняющей обязанности генерального директора «Газпром теплоэнерго Псков» с 7 февраля назначена Алёна Маевская. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.
Компания «Газпром теплоэнерго Псков» занимается производством пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, а также распределением пара и горячей воды (тепловой энергии).
Алёна Маевская заняла пост после ухода Олега Басникова.
Напомним, Олег Басников был освобожден от должности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» — управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков».