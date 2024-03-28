ЖКХ

Газопровод ввели в эксплуатацию в островской деревне Смоленка

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 1,4 км для подключения 45 домовладений в деревне Смоленка Островского района. Работы выполнены в рамках догазификации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

С жителями деревни заключены 27 договоров, первые домовладения подключены к сетевому газу.

«Для сокращения сроков подключения одновременно со строительством сетей до границ домовладений в рамках комплексных договоров выполнялись работы в границах участков и подготовка домовладений к приему газа. В настоящее время оперативно подключаем новых потребителей», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.