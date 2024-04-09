ЖКХ

Капитальный ремонт системы электроснабжения завершили в одном из домов в Пскове

Первые в этом году работы по капитальному ремонту системы электроснабжения завершены в многоквартирном доме №3 в переулке Текстильном в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта

Работы выполнены в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2024 год. Отметим, что собираемость взносов по указанному адресу достигает почти 100%, в 2018 году по программе капитального ремонта в доме были обновлены фасад и фундамент.

В рамках проводимых работ по ремонту системы электроснабжения подрядная организация ООО «Стройтемп» заменила вводно-распределительное устройство в доме, этажные электрощиты и силовые кабельные линии, питающие потребителей.

Кроме того, в местах общего пользования, в том числе над входными дверьми и в подвальных помещениях, установлены современные энергосберегающие светодиодные светильники, оснащенные датчиками движения и освещенности, которые помогут сократить потребление электроэнергии.

Приемка выполненных работ будет организована в ближайшее время.