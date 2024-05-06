ЖКХ

«Экопром» начнет вывозить ТКО из палкинской деревни Пахомово

«Экопром» начнет вывозить ТКО из деревни Пахомово Палкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Региональный оператор по обращению с ТКО информирует жителей деревни Пахомово Палкинского района о внесении в график вывоза отходов указанного населенного пункта», – рассказал регоператор.

Вывоз отходов будет осуществляться с 12 мая во второе и четвертое воскресенье месяца. Местом накопления ТКО определена площадка с координатами 57.514150, 27.981035.