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Александр Котов: Пока нет очереди из регоператоров, которые хотят работать в Псковской области

29.05.2024 13:53|ПсковКомментариев: 0

Для смены регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами нужно время, власти активно работают над этим вопросом. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Дом Советов» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я могу только извиниться перед теми, кто сегодня испытывает неудобства. Нужно время, это не может произойти завтра. Мы как можем пинаем регионального оператора, который пока еще работает, чтобы он не допускал этого мусорного коллапса, и губернатор занят поисками того, кто сможет взвалить на себя эту нелегкую ношу», - сказал Александр Котов.

Вместе с тем он отметил, что действующий регоператор — филиал ООО «Экопром» — не принимает необходимых усилий, чтобы выправить сложившуюся ситуацию.

«Наоборот, ситуация становится хуже и хуже. Даже губернатор в своем выступлении (в Совете Федерации — ред.) приводил пример, что один из руководителей («Экопрома» - ред.) этой большой структуры, которая обладает сетью этих регоператоров, арестован, второй в бегах за границей. Понятно, что в этой ситуации ждать перемен в лучшую сторону было бы наивно», - сказал Александр Котов.

Гость студии добавил, что пока «нет очереди из регоператоров, которые хотят зайти в Псковскую область».

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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