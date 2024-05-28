Александр Котов: Пока нет очереди из регоператоров, которые хотят работать в Псковской области

Для смены регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами нужно время, власти активно работают над этим вопросом. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Дом Советов» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Вместе с тем он отметил, что действующий регоператор — филиал ООО «Экопром» — не принимает необходимых усилий, чтобы выправить сложившуюся ситуацию.
«Наоборот, ситуация становится хуже и хуже. Даже губернатор в своем выступлении (в Совете Федерации — ред.) приводил пример, что один из руководителей («Экопрома» - ред.) этой большой структуры, которая обладает сетью этих регоператоров, арестован, второй в бегах за границей. Понятно, что в этой ситуации ждать перемен в лучшую сторону было бы наивно», - сказал Александр Котов.
Гость студии добавил, что пока «нет очереди из регоператоров, которые хотят зайти в Псковскую область».