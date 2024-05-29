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Реплика Константина Калиниченко: Трудности перехода

Случилось то, что многие в Пскове ожидали не один год. Мусорный регоператор «Экопром» в скором времени покинет Псковскую область. Причем «по-плохому» — решение озвучил губернатор области, четко обозначил, что все дело в неудовлетворительной работе, а многочисленные «последние китайские предупреждения» эффекта не возымели. О чем говорить, если, де-юре, третий человек в стране — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко — разразилась на минувшей неделе гневной филиппикой в адрес «Экопрома».

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Далее события развивались в лучших традициях «бойцовского клуба», где к прежде неприкасаемому поверженному исполину выстроилась длинная очередь желающих пнуть лежачего. Драматургии сюжету добавили правоохранительные органы, которые наперегонки ринулись награждать «Экопром» уголовными делами — в этой гонке на полкорпуса вперед вырвалась областная прокуратура, но и региональное СУ СК не отстает, дышит коллегам буквально в затылок. Тут можно вспомнить, что в предыдущие годы контролирующие органы обходили регоператора стороной, только региональный УФАС при прежнем руководстве постоянно «клевал» «Экопром», что вызывало серьезное недовольство в областной администрации.

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Это все очень интересно и кому-то, наверное, даже приятно. Но, если абстрагироваться от клокочущего гнева и взглянуть на ситуацию с холодной головой, то более важно и интересно, что же будет дальше? Если регоператор в ближайшее время отчалит из региона, то кто, скажите, пожалуйста, будет вывозить мусор из наших дворов? О реформе пока можно вообще забыть — не до того. Столбик температуры за бортом преодолел отметку +30, что грозит не только зловонными миазмами. Контейнерная площадка в таких условиях оперативно превращается в биологическое оружие массового поражения.

Так что же будет с мусором и с нами? Возможны три основные варианта развития событий.

Первый — пойти к федералам, объяснить всю тяжесть нашего положения и, без лишних экивоков, попросить помощи. Пусть нам волевым решением организуют нового регоператора-варяга. В принципе, губернатор Михаил Ведерников уже встретился с руководителем Российского экологического оператора, правда, конкретные результаты встречи пока не озвучены. Схема, в общем, понятная. Но смущает техническая реализация. Трудно представить, что новый игрок, совершенно не знакомый с регионом, сможет сходу включиться в работу. «Экопром», кто помнит, «раскачивался» примерно год, прежде чем основные процессы худо-бедно наладились. А времени на раскачку, как любят говорить чиновники, нет вообще. Это мы еще оставляем за скобками вопрос техники — готов ли потенциальный новый регоператор обеспечить регион достаточным количеством мусоровозов и мусорных контейнеров, потому как «Экопром», уходя из региона, все свое заберет с собой? А что будет с абонентской базой, которую действующий регоператор нарабатывал на протяжении нескольких лет? Отдадут, без лишних споров, или так окажется, что кто-то случайно на компьютере нажал кнопочку «delete» и все — нет больше абонентской базы. И, разумеется, нет вообще никаких гарантий, что новый варяг на дистанции окажется лучше старого.

Второй — поискать нового регоператора среди местного бизнеса, имеющего опыт и ресурсы для вывоза и утилизации ТКО. Речь тут не только про «АСПО» и «Спецтранском», о которых все, конечно, подумали. Есть, вероятно, и другие игроки — например, те, кто занимается уборкой города. Не исключено, что им этот проект был бы интересен. Честно говоря, мне этот вариант кажется интересным, но не самым реалистичным. Как-то так повелось, что в подобных сюжетах местный бизнес находится в заранее проигрышном положении перед пришлыми. Власть опасается, что «свои» начнут сильно задирать нос и диктовать условия, а варяга всегда можно держать на коротком поводке.

Третий — создание государственной структуры под патронажем правительства области, которая возьмет на себя функции мусорного регоператора. Который был бы именно оператором, т. е. не сам занимался вывозом, транспортировкой и утилизацией, а организовывал этот процесс на принципах субподряда. Как это работает, можно посмотреть на примере ГБУ ПО «Псковавтодор». Организация, которая выполняет определенную часть работ по ремонту дорог, но большую часть контрактов разыгрывает на конкурсе для субподрядчиков. А за регоператором остаются функции организации и контроля, плюс оперативное реагирование в случае возникновения нештатной мусорной ситуации. Заодно он мог бы, не отвлекаясь на рутину, спокойно и системно заниматься реализацией проекта экотехнопарка, контролируя организацию, которая его сейчас строит. Тоже интересный вариант, но тут все упирается в то, что область должна посреди года не только создать такую организацию, но и найти средства на закупку техники, программного обеспечения, найти специалистов. На это, как минимум, требуется время.

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В завершении хотелось бы сказать, что мы не ставим цель обелить или очернить «Экопром». Проблема тут намного глубже и сложнее, чем качество работы отдельного юрлица.

Главный вопрос, который сегодня волнует псковичей и жителей области, — «бесшовный переход», как выразился глава региона Михаил Ведерников. На такой исход мы все надеемся. Но, надеясь на лучшее, надо быть готовым к негативному сценарию. Кто бы ни стал новым мусорным регоператором, трудности переходного периода, скорее всего, неизбежны.

Константин Калиниченко