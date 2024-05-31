ЖКХ

Псковский губернатор призвал уволившихся водителей мусоровозов вернуться на работу

Порядок в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области будет восстановлен, и сейчас региону нужны все сотрудники. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото Александра Елисеева

«Отдельно хочу обратиться к водителям мусоровозов. Знаю, что многие стали увольняться. Не переживайте. Как вы работали, так и будете работать. После смены регионального оператора сменится юридическое лицо, никаких фактических увольнений не будет. Водители нужны всем. Своевременность оплаты работы действующим оператором находится на особом контроле в правительстве Псковской области. Тех, кто уже уволился в последние дни, призываю вернуться. Порядок в этой сфере будет восстановлен, и сейчас региону нужны все сотрудники», - сказал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что 20 единиц спецтехники для уборки твердых коммунальных отходов с водителями направят в Псковскую область из других регионов.

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Напомним, Псковская область планирует разрывать соглашение с региональным оператором в сфере обращения с ТКО.